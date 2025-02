Exclusivo! A viral primeira interação entre Joana Diniz e Bruno de Carvalho: «Vens para aqui dar trabalho?»

No Secret Story - Desafio Final, após a entrada do Bruno de Carvalho, a Joana comenta sozinha no jardim que é mais uma boca para comer. A Voz puxa por ela e a concorrente acaba por dizer que só sabe que o recém-chegado foi presidente do Sporting, questionando: “Quem é ele na fila do pão?”. Já o Miguel, mostra-se muito satisfeito por ter a oportunidade de partilhar esta experiência com alguém tão inteligente. Momentos depois, o Bruno descobre que não há café na casa por terem sido sancionados e fica indignado, mas a Joana prontifica-se a ensiná-lo a fazer café solúvel, num momento divertido. A Daniela, por seu lado, diz estar feliz com a entrada do amigo.