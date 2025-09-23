Exclusivo: Burlado e roubado pela ex-namorada, este concorrente tentou colocar termo à vida

No Secret Story 9, a Voz desafia os concorrentes a sentarem-se e a fazerem questões uns aos outros. Dylan faz revelações exclusivas e pesadas sobre a sua ex-namorada. O concorrente admite ter sido burlado, roubado pela mesma, e revela ter tentado pôr fim à sua vida. No meio disto tudo, a ex-namorada teria estado grávida e perdeu o bebé.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país