Exclusivo: João Ricardo revela momento de tensão na gala que «mexeu» consigo

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois do confessionário que teve com o Leo, o João desabafa com o Maycon reconhecendo que tem de levar as coisas com leveza, pois o Leo é mesmo um bom ator. O concorrente mostra-se preocupado e isola-se, desabafando entredentes que está farto… No confessionário, revela que o que o está a perturbar é o facto de o público ter aplaudido o Leo quando este fez um comentário contra si, mas assume que o público faz parte do jogo e vai ter de saber lidar.