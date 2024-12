Exclusivo: Maycon confronta Renata por eleger Diogo Alexandre como um dos que dá mais à casa

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a Gala, o Maycon critica os colegas pelas escolhas feitas na dinâmica “Quem se destaca porque entregou tudo ao jogo?”. O Maycon considera óbvio que esta escolha teria uma consequência boa mais tarde, referindo-se ao passaporte para a final. A sós com a Renata, acaba por revelar que não entende o facto de ela ter elegido o Diogo na dinâmica, pois não são só as discussões que caracterizam um bom jogador... Chateada, a Renata abandona a conversa.