Exclusivo! Sancionados, concorrentes quebram ordens da Voz e fazem banquete noturno

No Secret Story - Desafio Final, o team “Ovinhos Rotos”, composto pelo David, o Gabriel, a Flávia, a Inês, a Patrícia, o Cláudio e o Afonso, leva a cabo o plano delineado após o Especial. Desrespeitando a sanção da Voz, sorrateiramente, roubam alimentos dos armários interditos e levam-nos para a zona da lavandaria. Tudo isto debaixo das barbas do João, que dorme serenamente no sofá... Já no exterior, o grupo brinda com sandes, sob o mote do Gabriel: “sandes unidas jamais serão vencidas!”