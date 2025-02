Exclusivo! Tiago Rufino comenta atitude polémica de Miguel Vicente: «Quando se brinca com o menino cai o Carmo e a Trindade...»

No Secret Story - Desafio Final, em dia de gala, ao sentir-se provocado pelo Tiago, o Miguel despeja uma taça de água gelada em cima do concorrente. O Tiago fica perplexo e o Miguel afirma que o avisou. Os concorrentes separam-se e surgem opiniões quanto ao sucedido. A Iury considera que a atitude do Miguel foi uma falta de respeito gigante e que o algarvio pode brincar com todos, mas não permite o contrário. Já a Daniela, constata que o objetivo do Miguel é causar um escândalo durante o dia para ser protagonista na gala. Afirma que o concorrente provoca para que os outros cheguem ao limite e seja ele visto como vítima. O Ossman é o único que parece entender o lado do Miguel, referindo que o algarvio deixou claro quais eram os seus limites.