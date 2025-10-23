Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Hoje de manhã, após a entrevista de Zé dada no programa "Dois às 10", conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ex-noivo mais famoso de Portugal sentou-se connosco para uma entrevista exclusiva, que contou com várias revelações.

O leque de questões foi variado: desde quem seria o seu maior rival e aliado, caso estivesse dentro da casa do "Secret Story 9", ao dizer-nos como está o seu "coração" atualmente. Recorde-se que, Zé pediu Liliana em casamento no dia da estreia do programa, mas a concorrente terminou o noivado em direto, umas semanas depois, resultado da sua aproximação ao concorrente Fábio. Veja a entrevista completa, no vídeo em cima!

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

