Explosão após o Especial: Dylan em confronto com Lídia e acusações multiplicam-se

No Secret Story 9 – Especial, Lídia acusou Inês de ser “uma leva e traz”, levando a colega a querer esclarecer a situação de imediato. No exterior, Dylan mostrou-se revoltado e criticou duramente a postura das “senhoras chiques”, Liliana e Vera, por o insultarem nas costas. Lídia e Inês acabaram por se juntar a ele, com a taróloga a revelar as imagens que viu. Ana Cristina, por sua vez, condenou Lídia por falar mal do Dylan, acusando-a de estar a provar do seu próprio veneno. Num momento de grande tensão, Dylan afirmou que, se Lídia gostasse realmente dele como dizia, teria contado que andavam a falar mal nas suas costas. O confronto terminou com acusações mútuas e sem qualquer resolução.

