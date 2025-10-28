Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa

No Secret Story 9, de manhã no quarto azul, Marisa declarou-se ao marido, mas Pedro reagiu enciumado, lembrando o longo beijo que ela deu a Fábio na noite anterior. Marisa tentou desvalorizar, mas Pedro recordou comentários de Fábio sobre colombianas e mulheres mais velhas. O casal discutiu novamente, com Marisa afirmando que, ao contrário dele, tudo o que faz tem um motivo.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18