Explosão de conflitos após defesa inesperada de Marisa: «Massacre»

No Secret Story 9, Fábio posiciona-se após o mexerico dirigido a Marisa, gerando novas tensões dentro da casa. Bruna rapidamente entra na conversa e afirma que Marisa é constantemente massacrada pelos próprios “amigos”. A partir daí, a confusão generaliza-se e instala-se um clima de confronto entre vários concorrentes.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

