Explosão de conflitos após defesa inesperada de Marisa: «Massacre»

No Secret Story 9, Fábio posiciona-se após o mexerico dirigido a Marisa, gerando novas tensões dentro da casa. Bruna rapidamente entra na conversa e afirma que Marisa é constantemente massacrada pelos próprios “amigos”. A partir daí, a confusão generaliza-se e instala-se um clima de confronto entre vários concorrentes.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!