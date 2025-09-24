Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se

No Secret Story 9, a tensão instalou-se em pleno direto com uma acesa discussão entre Ana Cristina e Pedro. O concorrente não escondeu a sua irritação e atirou: «Não vou com a cara dela». De imediato, Ana Cristina respondeu à altura, garantindo: «Vou-te ignorar a partir de agora».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país