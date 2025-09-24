Explosão em direto: Pedro e Ana Cristina trocam farpas e prometem ignorar-se

No Secret Story 9, a tensão instalou-se em pleno direto com uma acesa discussão entre Ana Cristina e Pedro. O concorrente não escondeu a sua irritação e atirou: «Não vou com a cara dela». De imediato, Ana Cristina respondeu à altura, garantindo: «Vou-te ignorar a partir de agora».
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
