Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade

No Secret Story 9, Marisa Susana abriu o jogo com os colegas e desabafou sobre tudo o que Fábio lhe teria dito em conversas privadas. A revelação lançou tensão no grupo e o ambiente aqueceu ainda mais quando Fábio entrou em cena para se defender, apresentando a sua versão dos factos. No meio da troca de acusações, Vera não hesitou em intervir e posicionou-se contra Fábio, alimentando ainda mais a divisão dentro da casa.