Explosão no Secret Story! Marisa vira-se contra Pedro Jorge e acusação deixa Liliana em choque

Liliana ficou completamente estupefacta ao ver Marisa posicionar-se contra Pedro durante mais uma discussão intensa dentro da casa. Surpresa com a atitude, Liliana questionou diretamente Marisa, perguntando se estava consciente do que estava a dizer.

Em clima de grande tensão, Pedro acusou Marisa de ter feito “campanha” contra si, garantindo que sempre a protegeu ao longo do jogo. Marisa respondeu sem hesitar e recordou que Pedro também já lhe disse para “ir ter com os filhos”, algo que não esquece.

A comparação não agradou a Pedro, que reagiu de imediato, enquanto Liliana permanecia em choque com o rumo da conversa e com a forma como a relação entre os dois concorrentes parece estar a deteriorar-se.