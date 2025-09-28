Explosivo! Liliana desaba em lágrimas ao ver o noivo na casa

No Secret Story 9, Liliana não conseguiu conter as emoções e acabou em lágrimas no confessionário, visivelmente exausta com toda a pressão dentro da casa. Sem que ela soubesse, Zé, o noivo da concorrente, estava a ouvi-la, tornando o momento ainda mais intenso e carregado de tensão. Assim que a concorrente soube que o noivo estava a ouvir ficou ainda mais emocionada.