Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Explosivo: VT expõe má língua e deixa concorrentes boquiabertos

No Secret Story 9, durante a gala, é exibida uma VT com vários momentos de má língua ao longo da semana, apanhando os concorrentes totalmente desprevenidos. Confrontados com os comentários que fizeram uns sobre os outros, o ambiente fica tenso e instala-se o desconforto.

  • Secret Story
  • Ontem às 21:35
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»
04:28

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

18:07 22 nov
Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos»
02:53

Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos»

13:58 22 nov
Furioso, Pedro vira as costas a Marisa: «Foi para isto? Fala para aí sozinha»
02:21

Furioso, Pedro vira as costas a Marisa: «Foi para isto? Fala para aí sozinha»

13:31 22 nov
«Estás triste por não lhe dar um abraço?»: Marisa faz cena de ciúmes a Pedro
03:44

«Estás triste por não lhe dar um abraço?»: Marisa faz cena de ciúmes a Pedro

13:28 22 nov
Leandro e Liliana têm discussão: «Estás incomodada? Ala que se faz tarde, já vais tarde!»
01:15

Leandro e Liliana têm discussão: «Estás incomodada? Ala que se faz tarde, já vais tarde!»

11:06 22 nov
Ana e Liliana em picardia logo de manhã: «Estás aqui a fazer figuras»
03:02

Ana e Liliana em picardia logo de manhã: «Estás aqui a fazer figuras»

11:01 22 nov
Mais A ferver

Mais Vistos

O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

Ontem às 21:58
Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Há 3h e 11min
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Ontem às 23:13
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Há 2h e 51min
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Ontem às 22:07
Ver Mais

Notícias

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Há 3h e 11min
Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

Bruna acerta no segredo de Inês em plena gala! Aposta arriscada vale revelação bombástica

Há 3h e 37min
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Ontem às 23:13
O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

Ontem às 21:58
Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Ontem às 19:28
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
07:22

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

Ontem às 22:43
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

20 nov, 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Uma casa de ficar de queixo caído. Entre na habitação de luxo de Flávio Furtado

Ontem às 19:28
Cristina Ferreira vive fim de semana inesquecível ao lado de João Monteiro e partilha detalhes: «Fica na memória»

Cristina Ferreira vive fim de semana inesquecível ao lado de João Monteiro e partilha detalhes: «Fica na memória»

Ontem às 18:07
Cristina Ferreira e João Monteiro: O fim de semana «mágico» no Douro em fotografias

Cristina Ferreira e João Monteiro: O fim de semana «mágico» no Douro em fotografias

Ontem às 17:42
Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

22 nov, 22:41
Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

22 nov, 18:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
02:58

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Ontem às 22:07
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda fala sobre "discussões" com Afonso Leitão

Catarina Miranda fala sobre "discussões" com Afonso Leitão

Ontem às 18:57
Bárbara Parada sofre reviravolta: "Estou com vergonha. Não sei o que se passou"

Bárbara Parada sofre reviravolta: "Estou com vergonha. Não sei o que se passou"

22 nov, 20:56
Ao lado do marido, Sandrina Pratas anuncia escolha: "No meio de tantas aparências..."

Ao lado do marido, Sandrina Pratas anuncia escolha: "No meio de tantas aparências..."

22 nov, 15:47
Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

22 nov, 13:36
"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

22 nov, 11:51
Ver Mais Outros Sites