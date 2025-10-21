Já chegámos ao whatsapp!
Expulsa do Secret Story 9, Joana lança farpas inesperadas na primeira entrevista

No Secret Story 9, Joana foi a expulsa da casa mais vigiada no País, no passado domingo, dia 19 de outubro. Depois da gala, Joana foi entrevistada. Após ter sido questionada sobre o facto de Liliana ter dito que Joana era uma ‘maria vai com as outras’, a concorrente lançou uma farpa certeira à colega.  Saiba tudo o que foi dito.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País. 

  • Secret Story
  • Hoje às 01:31
Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo
00:49

11:45
Marisa quis desistir e Raquel aconselhou-a: «Que nós saibamos entraste sozinha»
04:40

11:36
Raquel e Ana Cristina em frente a frente com Leandro: «Estás feito cão raivoso de peito feito»
05:46

10:58
Liliana chama Pedro Jorge de 'namorado de Ana' à frente de Marisa
01:59

10:41
Vera deixa aviso sério a Dylan e Bruno: «Vai ser falado com o pai das minhas filhas»
02:42

10:29
Ausência de despedida de Inês deixa Vera em lágrimas
01:58

10:05
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Ontem às 21:39
Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira
27:04

Ontem às 23:52
Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Ontem às 23:14
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
02:18

Hoje às 00:38
Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Há 31 min
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Há 34 min
Uma mão cheia de nomeados: os concorrentes em risco de abandonar o Secret Story

Há 1h e 44min
Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

Ontem às 23:14
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

Ontem às 23:01
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Grávida, Tatiana Boa Nova cai em casa. Veja o vídeo
00:49

Há 10 min
Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Há 31 min
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Há 34 min
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Ontem às 19:42
Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Ontem às 19:23
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Há 2h e 17min
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Há 2h e 24min
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Há 3h e 43min
A Voz já decidiu: Vera expulsa de "Secret Story" após agredir Dylan

Ontem às 21:53
Marie revela que está noiva de namorado 32 anos mais velho e fãs atiram: "Estás a ter um episódio maníaco"

Ontem às 19:09
