No Secret Story, Fábio aperta com Vera por causa do romance com Dylan. O concorrente, que já teve uma ligação amorosa com Vera, tenta perceber se a concorrente está mesmo apaixonada. Já no confessionário, Fábio afirma que vê Vera a mostrar interesse amoroso mais por uma mulher.

