22:56
00:41

Liliana senta-se ao pé de Fábio e a cara do concorrente diz tudo

22:52
02:55

Fábio assume sentimentos por Liliana, que está noiva de outro: «Tanto dá como tira. Está a mexer comigo»

22:43
07:39

Fábio chama Liliana para falar a sós, mas ela não vai

21:47
06:30

Depois de ver a mulher de rastos, Pedro isola-se a chorar

21:45
03:11

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

21:28
04:11

Liliana não cala revolta: «Eu não vou falar mais com o Fábio»

21:27
05:59

Liliana mostra-se desconfortável: «O meu namorado está a ver isto»

21:12
06:56

Liliana pica Marisa Susana: «O Patrick ainda se apaixonava por mim»

21:08
07:04

Liliana e Marisa Susana discutem: «Vais sair daqui viciada em mim»

19:38
02:52

Mariana implacável com comentários de Ana: «Ela fez bullying»

19:33
03:56

Carina sente-se posta de lado e gera-se confusão na casa

19:23
03:11

Sozinho, Bruno Miguel desfaz-se em lágrimas

19:20
04:44

Comentadores em choque com comentário de Fábio

19:15
03:44

Fábio tem ciúmes de Pedro? «É um Playboy»

19:14
03:44

Vera avisa Liliana sobre proximidade a Fábio: «Jogo sujo»

19:00
04:29

Momento tenso. Ana lança acusações a Leandro

18:50
03:05

Afinal, Vera encantou-se por outro homem logo nos primeiros segundos

18:45
00:41

As palavras de Alice Alves para o noivo Zé: «Não esquecer que...»

18:44
04:41

Márcia Soares de língua afiada. O que tem a dizer sobre a proximidade de Liliana a Fábio

18:38
03:54

Almoço da má língua. Vera, Inês e Liliana apontam a mira aos alvos

18:17
03:36

Bruno Miguel é alvo de várias críticas

18:07
03:41

Pedro aproxima-se de Liliana e Fábio passa-se: «Otário»

18:05
00:46

Dylan e Fábio criticam lágrimas de Pedro: «Está a fazer-se de coitadinho»

17:33
08:51

Inês aperta com Ana e vive-se um momento tenso na casa

17:26
04:32

Vera completamente fora de si: «É burro mesmo!»

  • Há 2h e 50min
No Secret Story, Fábio chama Liliana para falar a sós, mas ela não vai. A noiva de Zé afirmou que ia, mas não apareceu no quarto como combinado. Mais tarde, o concorrente desabafa com Dylan que sente que Liliana está a 'mexer' consigo. Veja o vídeo. 

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

