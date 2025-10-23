Fábio atinge um limite e vira costas a Liliana: «Sem paciência»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana vivem um momento tenso na relação de ambos. A concorrente está desolada, triste, nomeadamente pelo facto de Fábio estar próximo dos outros concorrentes, que segundo ela, "lhe tratam mal, julgam, criticam" e, por isto, têm andado em discussões ao longo do dia. Fábio atinge um limite, farta-se e abandona a conversa, virando as costas a Liliana e garantindo que se vai embora.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

