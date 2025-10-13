Fábio comparou o cabelo de Bruna com uma 'esfregona': A concorrente reage e o verniz estala

No Última Hora do Secret Story 9, Durante a Cadeira Quente, Bruna critica Fábio por a ter comparado a uma esfregona, referindo que ficou surpreendida. Liliana comenta que se nota e Bruna pede a palavra, imitando um burro para que a concorrente entenda o que diz. Em sussurros, Liliana garante que se vai passar com Bruna. A concorrente prossegue, sugerindo que não se façam de coitadinhos ao falar de traumas e bullying como Fábio faz. O contabilista questiona se, tal como Bruna ficou incomodada por ser chamada de esfregona, ele pode sentir o mesmo quando a concorrente o chamou de australopiteco. Bruna insiste que podem referir-se a ela como quiserem e só culpa Fábio por se ter feito de vítima, quando a seguir critica os outros. Os dois antagonistas não chegam a consenso…
