Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

No Secret Story 9, os concorrentes receberam uma missão ousada: deixar Fábio completamente desconfortável. Liliana acabou envolvida, mas Fábio, sem saber o que se passava, reagiu de forma inesperada, ficando em lágrimas e visivelmente abalado. Junto de Liliana, procurou ainda adverti-la sobre o seu comportamento influenciado por outros concorrentes. Veja tudo.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

