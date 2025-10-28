Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»

No Secret Story 9, os concorrentes receberam uma missão ousada: deixar Fábio completamente desconfortável. Liliana acabou envolvida, mas Fábio, sem saber o que se passava, reagiu de forma inesperada, ficando em lágrimas e visivelmente abalado. Junto de Liliana, procurou ainda adverti-la sobre o seu comportamento influenciado por outros concorrentes. Veja tudo.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18