Fábio dá resposta inesperada sobre Liliana e até a Voz reage: «Tenha dó da minha saúde»

No Secret Story 9, durante o Especial com Nuno Eiró, os concorrentes partilharam factos desconhecidos sobre cada um. Chegando a vez de Fábio, a Voz quis saber quem é a sua pessoa favorita no mundo. A resposta foi surpreendente e até a Voz reagiu: «Tenha dó da minha saúde».
Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.