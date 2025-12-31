ESCOLHA O VENCEDOR!
Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico

Na Gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira recorda todos os concorrentes que passaram pela nona edição da Casa dos Segredos. No final, cada um deles entra em estúdio e, um a um, todos os ex-concorrentes entram no estúdio. No momento, Cristina Ferreira acabou por comentar o visual mais arrojado dos ex-concorrentes. Fábio Daniel, foi o primeiro a abandonar a casa e na gala final surpreendeu com uma t-shirt com a frase polémica: «Penso, logo desisto»

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

INÊS - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 14
MARISA - 761 20 20 16
PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 3h e 5min
