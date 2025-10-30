Fábio de rastos por causa de palavras de Liliana. Saiba o que aconteceu

No Secret Story 9, a Voz dá uma missão engraçada a todos os concorrentes, para ignorarem Fábio, mas tudo foi por um mau caminho. O concorrente acabou em discussão com Liliana na casa de banho, em que esta lhe diz: «Foste um erro aqui». Mais tarde, já no exterior da casa, Fábio não conteve as lágrimas com este comportamento de Liliana e expressou as saudades que tem da mãe, a única que nunca se virou contra si.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

