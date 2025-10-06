Fábio defende Liliana e deixa recado a Ana Cristina: «Não percebeu a gravidade»

No Secret Story 9, os ânimos voltaram a subir entre Liliana e Ana Cristina. A tensão começou durante a cadeira quente, quando Ana Cristina chamou “meretriz” a Liliana, dando origem a uma troca de palavras intensa. No programa Especial, Fábio decidiu intervir e comparou o episódio ao momento em que Ana Cristina reagiu às palavras dele, quando afirmou ter vergonha de ter uma mãe como Marisa Susana.

