Fábio e Ana entram em confronto: «O teu jogo é a Liliana, não tens jogo próprio!»

No Secret Story 9, Liliana tem estado no centro das críticas dos colegas, e foi até acusada de «pisar» o namorado, Fábio, e de «fazer jogo sujo». No Especial, todos assistiram às imagens e voltou a haver discussão. Ana e Pedro mostram-se irredutíveis nas suas opiniões e Liliana eleva o tom ao tentar defender-se. Fábio também aproveitou para dar a sua opinião, uma vez que o seu nome foi o mais falado durante a discussão. Veja as imagens completas.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9