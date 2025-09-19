Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, um dos grandes temas falados é em torno de Pedro e o que aconteceu esta tarde. O concorrente recebeu uma frase anónimas com fortes críticas dirigidas a si. O que não sabe, é que Fábio é o autor desta frase. No Especial, Cristina Ferreira faz um ultimado ao autor da frase, sem o revelar: «Dou 5 segundos para a pessoa que o disse, pensar se o quer dizer ou não. Se não quiser, seguimos em frente».
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
