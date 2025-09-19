Ao Minuto

22:47
Fábio assume a Bruno que foi o autor da frase polémica sobre Pedro: «Está-se a fazer à Lili» - Big Brother
03:03

Fábio assume a Bruno que foi o autor da frase polémica sobre Pedro: «Está-se a fazer à Lili»

22:31
Implacáveis! Sandro e Dylan criticam silêncio de Fábio: «Vai passar uma imagem...» - Big Brother
03:19

Implacáveis! Sandro e Dylan criticam silêncio de Fábio: «Vai passar uma imagem...»

22:27
Bruna recorda momento complicado: «No primeiro dia eu estava completamente...» - Big Brother
06:16

Bruna recorda momento complicado: «No primeiro dia eu estava completamente...»

22:17
Imperdível! Ana assiste às imagens dos colegas a falar mal de si nas costas - Big Brother
05:46

Imperdível! Ana assiste às imagens dos colegas a falar mal de si nas costas

22:11
«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção» - Big Brother
08:22

«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção»

21:59
Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto - Big Brother
06:56

Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto

19:49
Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!» - Big Brother
03:53

Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!»

19:41
Ao vê-lo chorar, Marisa dá conselho ao marido Pedro: «Tens de responder à letra!» - Big Brother
04:40

Ao vê-lo chorar, Marisa dá conselho ao marido Pedro: «Tens de responder à letra!»

19:36
«Ela chora por culpa, ela tem uma atração pelo Fábio»: Jéssica Vieira não poupa Liliana - Big Brother
01:57

«Ela chora por culpa, ela tem uma atração pelo Fábio»: Jéssica Vieira não poupa Liliana

19:36
Teresa Silva 'rasga' Liliana: «Ela mete em hipótese uma relação quando foi pedida em casamento?» - Big Brother
01:57

Teresa Silva 'rasga' Liliana: «Ela mete em hipótese uma relação quando foi pedida em casamento?»

19:34
Em lágrimas, Liliana desabafa sobre relação com Fábio: «Não quero ser associada a infiel» - Big Brother
04:00

Em lágrimas, Liliana desabafa sobre relação com Fábio: «Não quero ser associada a infiel»

19:22
Primeiro assalto à dispensa! Bruno Miguel cumpre a missão mais importante de todasPrimeiro assalto à dispensa! Bruno Miguel cumpre a missão mais importante de todas - Big Brother
02:37

Primeiro assalto à dispensa! Bruno Miguel cumpre a missão mais importante de todasPrimeiro assalto à dispensa! Bruno Miguel cumpre a missão mais importante de todas

19:20
Teresa Silva ataca Fábio: «Fechou-se na conchinha porque viu as reações» - Big Brother
03:16

Teresa Silva ataca Fábio: «Fechou-se na conchinha porque viu as reações»

19:20
«Ganhava muito mais em assumir, mas pôs a viola ao saco»: Fábio é criticado por Jéssica - Big Brother
03:16

«Ganhava muito mais em assumir, mas pôs a viola ao saco»: Fábio é criticado por Jéssica

19:16
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa - Big Brother
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19:11
Primeiro beijo da casa! Vera e Dylan apanham tudo e todos de surpresa com momento picante - Big Brother
00:28

Primeiro beijo da casa! Vera e Dylan apanham tudo e todos de surpresa com momento picante

18:51
«Isto incomodou-me, elas levantam-se...»: Jéssica Vieira critica 'ataque em matilha' a Marisa Susana - Big Brother
02:47

«Isto incomodou-me, elas levantam-se...»: Jéssica Vieira critica 'ataque em matilha' a Marisa Susana

18:49
«Fico chocada com as barbaridades que ela diz»: Liliana volta ao ataque a Marisa Susana - Big Brother
05:07

«Fico chocada com as barbaridades que ela diz»: Liliana volta ao ataque a Marisa Susana

18:38
Marisa e Pedro combinam estratégia para esconder segredo: mas há um problema enorme a denunciá-los - Big Brother
03:50

Marisa e Pedro combinam estratégia para esconder segredo: mas há um problema enorme a denunciá-los

18:35
Não são bons concorrentes? Pedro e Bruno Miguel na mira dos colegas - Big Brother
05:44

Não são bons concorrentes? Pedro e Bruno Miguel na mira dos colegas

18:29
Jéssica Vieira fala da 'ex' de Afonso Leitão e Adriano Silva Martins provoca: «Vocês têm pontos em comum» - Big Brother
01:56

Jéssica Vieira fala da 'ex' de Afonso Leitão e Adriano Silva Martins provoca: «Vocês têm pontos em comum»

18:24
Joana tem concorrente 'atravessada': «Fofinha, a casa não é tua» - Big Brother
03:49

Joana tem concorrente 'atravessada': «Fofinha, a casa não é tua»

18:16
Caos matinal! Maquilhagem de Lídia e Mariana desaparece: «Eu vou-me descontrolar» - Big Brother
03:59

Caos matinal! Maquilhagem de Lídia e Mariana desaparece: «Eu vou-me descontrolar»

18:08
«Vocês não são mais que eu. É só inveja»: Marisa Susana reage a críticas mordazes - Big Brother
02:30

«Vocês não são mais que eu. É só inveja»: Marisa Susana reage a críticas mordazes

18:04
Jéssica Vieira já tem concorrente preferido do Secret Story... e a escolha surpreendeu Nuno Eiró - Big Brother
01:20

Jéssica Vieira já tem concorrente preferido do Secret Story... e a escolha surpreendeu Nuno Eiró

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto

  • Secret Story
  • Há 53 min
Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto - Big Brother

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, um dos grandes temas falados é em torno de Pedro e o que aconteceu esta tarde. O concorrente recebeu uma frase anónimas com fortes críticas dirigidas a si. O que não sabe, é que Fábio é o autor desta frase. No Especial, Cristina Ferreira faz um ultimado ao autor da frase, sem o revelar: «Dou 5 segundos para a pessoa que o disse, pensar se o quer dizer ou não. Se não quiser, seguimos em frente».

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Temas: Fábio Pedro

Vídeos

Fábio assume a Bruno que foi o autor da frase polémica sobre Pedro: «Está-se a fazer à Lili»
03:03

Fábio assume a Bruno que foi o autor da frase polémica sobre Pedro: «Está-se a fazer à Lili»

Há 5 min
Implacáveis! Sandro e Dylan criticam silêncio de Fábio: «Vai passar uma imagem...»
03:19

Implacáveis! Sandro e Dylan criticam silêncio de Fábio: «Vai passar uma imagem...»

Há 21 min
Bruna recorda momento complicado: «No primeiro dia eu estava completamente...»
06:16

Bruna recorda momento complicado: «No primeiro dia eu estava completamente...»

Há 25 min
Imperdível! Ana assiste às imagens dos colegas a falar mal de si nas costas
05:46

Imperdível! Ana assiste às imagens dos colegas a falar mal de si nas costas

Há 35 min
«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção»
08:22

«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção»

Há 41 min
Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!»
03:53

Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!»

Há 3h e 3min
Mais Vídeos

Mais Vistos

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Hoje às 11:20
Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Hoje às 17:59
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Hoje às 10:34
Sam Gardiner, estrela de reality show, morre em acidente trágico

Sam Gardiner, estrela de reality show, morre em acidente trágico

Hoje às 10:33
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Ontem às 18:39
Ver Mais

Notícias

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Hoje às 17:59
Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Hoje às 17:18
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Hoje às 15:30
Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Hoje às 12:22
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Hoje às 11:28
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Hoje às 17:59
Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Hoje às 17:18
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Hoje às 15:30
Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Hoje às 12:22
«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»
08:10

«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»

Hoje às 11:46
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda mostra Afonso Leitão com nova companhia: "Acho que deixei de ser a preferida"

Catarina Miranda mostra Afonso Leitão com nova companhia: "Acho que deixei de ser a preferida"

Hoje às 15:11
Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Hoje às 12:02
Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Hoje às 11:41
De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

Hoje às 10:02
Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Hoje às 08:22
Ver Mais Outros Sites