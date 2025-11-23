Fábio e Dylan em confronto feroz com fortes acusações: «Vai agredir alguém»

No Secret Story 9, durante a gala, os casais entram em confronto direto após a exibição da VT, com destaque para Fábio e Dylan, que protagonizam um despique intenso. No auge da discussão, os dois trocam acusações duras, e Fábio atira que Dylan é agressivo, chegando mesmo a afirmar: «provavelmente vai agredir alguém», deixando o estúdio em alvoroço e os restantes concorrentes em choque.