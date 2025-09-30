Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo

No Secret Story 9, Fábio e Liliana têm uma conversa a sós no quarto, em clima íntimo. A concorrente mostrou-se magoada com o amigo especial, depois deste duvidar que Liliana tem de facto um namorado cá fora, mesmo depois do que aconteceu na gala.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

