Fábio e Liliana já são um casal oficial?: A frase do concorrente que não passou despercebida

No Secret Story 9, a Voz avisa os concorrentes que está na hora de ler os mexericos. Após Mariana ler o mexerico de Ana Cristina sobre Dylan e Liliana não concordar com esse mesmo mexerico, a Voz faz uma provocação a Fábio. Na sua resposta, há algo que não passa despercebido: o concorrente refere-se a ele mesmo e a Liliana como um "casal". A casa reage.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País