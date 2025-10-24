Fábio e Liliana já são um casal oficial?: A frase do concorrente que não passou despercebida

No Secret Story 9, a Voz avisa os concorrentes que está na hora de ler os mexericos. Após Mariana ler o mexerico de Ana Cristina sobre Dylan e Liliana não concordar com esse mesmo mexerico, a Voz faz uma provocação a Fábio. Na sua resposta, há algo que não passa despercebido: o concorrente refere-se a ele mesmo e a Liliana como um "casal". A casa reage.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País