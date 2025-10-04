Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar

No Secret Story 9, Fábio e Liliana estiveram juntinhos na noite de cinema, mas o que realmente deu que falar foram as mãos de Sandro, que acabaram pousadas nas pernas de Liliana, deixando o clima ainda mais tenso dentro da casa. Veja o momento.

Seis concorrentes estão hoje em risco de abandonar a casa. Ainda pode votar para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

