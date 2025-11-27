Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém»

No Secret Story 9, Fábio e Liliana estiveram no exterior da casa a conversar, numa noite marcada por emoções fortes. O casal viveu um momento tenso e voltaram a falar sobre a relação entre ambos. Liliana garantiu ao namorado que só tem olhos para si e que é o único homem que quer para si, tanto dentro como fora da casa.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9