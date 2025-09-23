Fábio e Vera mais próximos! Inês confronta: «Porque é que estão tão amiguinhos hoje?»

No Secret Story 9, Vera e Fábio andaram bastante próximos ao longo do dia, o que levantou suspeitas. Inês decidiu confrontar a colega para tentar perceber o que está a acontecer.

Recorde que Fábio esconde o segredo «Envolvi-me com uma concorrente da casa», sendo Vera essa concorrente.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país