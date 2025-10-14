Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?»

No Secret Story, o segredo de Fábio está quase a ser revelado. Joana arriscou que Vera e Fábio eram um ex-casal, mas não acertou. Contudo, Vera e Fábio já tiveram uma relação amorosa e o segredo do concorrente é: «Envolvi-me com uma concorrente da casa». No momento da revelação dos segredos, Liliana mostra-se muito aflita com a possibilidade de Fábio e Vera serem um ex-casal. E Fábio acaba a enganar a amiga especial: «Estás mais aliviada, agora?», questiona, quando o segredo não é desvendado.

