Fábio esclarece os seus sentimentos perante Lilina e Vera

No Secret Story 9, Fábio viu-se no centro das atenções devido à sua relação próxima com Liliana, que já admitiu ter namorado fora da casa. Em conversa com Vera, o concorrente tentou justificar a aproximação, ouvindo da colega um aviso direto: «Quem se queima és tu, salta fora». A troca de palavras não foi inocente, já que Vera tinha como missão dada pela Voz ser confidente de Fábio e, caso os restantes percebessem essa ligação, cumpriria o desafio com sucesso. Ao mesmo tempo, Liliana desabafou com Dylan e mostrou desconforto: «Se eles têm alguma cena em comum é grande m****».

No especial conduzido por Cristina Ferreira, o tema voltou a ganhar força. Em conversa reservada no confessionário, a apresentadora pediu a Fábio que falasse abertamente da sua relação com Liliana. O concorrente admitiu que chegou a ter intenção de avançar, mas recuou depois de esta revelar que tinha alguém à espera fora do programa, acrescentando: «Quando sair vê-se». Questionado também sobre a proximidade com Vera e os ciúmes de Liliana, Fábio foi claro ao garantir: «É uma boa amiga, nada mais que isso».

