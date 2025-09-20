Fábio está apaixonado por Liliana? A resposta deixa a casa de queixo caído

No Secret Story, Fábio responde sem filtros às perguntas de Lídia. Lídia pergunta claramente a Fábio se ele está apaixonado por Liliana. E este diz que «está interessado em nível 10», mas lamenta que a colega se esteja a afastar. Recorde-se que Liliana tem um noivo fora da casa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

