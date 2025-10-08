Fábio está cego de ciúmes: «Só te quero comigo!»

No Secret Story, Fábio mostra-se cheio de ciúmes de Pedro Jorge. O concorrente fala com Liliana e diz que só quer que a concorrente esteja com ele. Nas últimas horas, Fábio e Liliana têm discutido. O casal, que ainda ontem estava aos beijos, não está a aguentar os últimos acontecimentos.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:
- Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro - Secret Story - TVI
- Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.