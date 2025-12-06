Já chegámos ao whatsapp!
Fábio faz cena de ciúmes e Liliana reage: «Estás a ser estúpido desnecessariamente»

No «Secret Story 9», a relação entre Fábio e Liliana enfrentou um novo momento de crise. Fábio fez uma cena de ciúmes à namorada, um episódio que gerou mal-estar na Casa. Liliana reagiu de forma assertiva, confrontando-o com a frase: «Estás a ser estúpido desnecessariamente».

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

  Secret Story
  Hoje às 16:07
