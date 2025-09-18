Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio

Ao Minuto

18:52
Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente» - Big Brother
02:14

Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»

18:50
Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida» - Big Brother
01:13

Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida»

18:47
Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas - Big Brother
04:28

Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas

18:40
Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito - Big Brother
04:43

Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito

18:31
Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste» - Big Brother
02:47

Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste»

18:26
Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega - Big Brother
01:40

Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega

18:19
Discussão acesa na casa! Ana Cristina e Raquel 'pegam-se'... por causa do almoço - Big Brother
05:14

Discussão acesa na casa! Ana Cristina e Raquel 'pegam-se'... por causa do almoço

18:13
Ela não para de chorar! Liliana preocupada com o noivo após 'bocas' na casa: «E se fosse o teu namorado?» - Big Brother
02:59

Ela não para de chorar! Liliana preocupada com o noivo após 'bocas' na casa: «E se fosse o teu namorado?»

18:04
Última Hora: Vera prepara-se para regressar à casa - Big Brother
00:26

Última Hora: Vera prepara-se para regressar à casa

18:04
Liliana acredita que Fábio e Vera são 'ex' e concorrente fica alerta: «Não consegui disfarçar» - Big Brother
04:21

Liliana acredita que Fábio e Vera são 'ex' e concorrente fica alerta: «Não consegui disfarçar»

17:51
Marcia Soares ataca Liliana e defende o noivo da concorrente: «Ela deveria pensar no Zé» - Big Brother
01:10

Marcia Soares ataca Liliana e defende o noivo da concorrente: «Ela deveria pensar no Zé»

17:49
Fábio Daniel critica colegas: «Foi um livramento, aquilo parecia o Love on Top» - Big Brother
01:53

Fábio Daniel critica colegas: «Foi um livramento, aquilo parecia o Love on Top»

17:47
Emocionante: Fábio acorda lavado em lágrimas e é consolado por Liliana - Big Brother
01:54

Emocionante: Fábio acorda lavado em lágrimas e é consolado por Liliana

17:39
Choradeira: Liliana acaba em lágrimas após conversa tensa com Fábio - Big Brother
05:24

Choradeira: Liliana acaba em lágrimas após conversa tensa com Fábio

17:38
«Se não tens interesse...»: Fábio leva 'tampa' de Liliana - Big Brother
06:30

«Se não tens interesse...»: Fábio leva 'tampa' de Liliana

17:38
Com receio da opinião do noivo Zé, Liliana esclarece tudo com Fábio: «Dizem que estou mal vista» - Big Brother
06:30

Com receio da opinião do noivo Zé, Liliana esclarece tudo com Fábio: «Dizem que estou mal vista»

17:15
Liliana desconfia de Fábio: «Aproximou-se de mim para se distrair da Vera» - Big Brother
02:33

Liliana desconfia de Fábio: «Aproximou-se de mim para se distrair da Vera»

17:00
Raquel e Bruno «têm algo em comum»? Concorrentes levantam suspeitas de segredo - Big Brother
01:22

Raquel e Bruno «têm algo em comum»? Concorrentes levantam suspeitas de segredo

16:58
Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana - Big Brother
02:11

Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana

16:47
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito - Big Brother

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

16:39
«As amigas dentro da casa são as que...»: Frase enigmática deixa a casa em alvoroço - Big Brother
06:58

«As amigas dentro da casa são as que...»: Frase enigmática deixa a casa em alvoroço

16:31
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente - Big Brother

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

16:29
Caixa dos mexericos coloca Pedro no centro das atenções: «Está mais vivo do que parece» - Big Brother
05:46

Caixa dos mexericos coloca Pedro no centro das atenções: «Está mais vivo do que parece»

16:23
«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana - Big Brother
06:32

«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana

16:18
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o 'não concorrente' (e noivo) mais popular do Secret Story - Big Brother

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio

  • Secret Story
  • Há 3h e 53min
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio - Big Brother

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, num momento de descontração, Fábio faz uma massagem nas pernas de Liliana. Recorde que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia, sendo mesmo esse o seu segredo.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

VEJA TAMBÉM: Última hora: Voz castiga concorrente e chega assim a primeira sanção ao Secret Story

Temas: Fábio Liliana

Vídeos

Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»
02:14

Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»

Há 7 min
Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida»
01:13

Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida»

Há 9 min
Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas
04:28

Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas

Há 12 min
Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito
04:43

Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito

Há 19 min
Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste»
02:47

Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste»

Há 28 min
Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega
01:40

Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega

Há 33 min
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Hoje às 09:46
Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

15 set, 12:16
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Hoje às 13:04
Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

Big Brother: Afinal, o que fez Luís Gonçalves para ter a casa toda contra ele? Isto é tudo o que precisa saber

9 abr, 12:20
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
02:08

Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio

Há 3h e 53min
Notícias

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Há 20 min
Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Há 1h e 5min
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

Há 2h e 12min
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Há 2h e 28min
Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Há 3h e 12min
EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
FORA DA CASA

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Há 20 min
Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Há 1h e 5min
Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Há 3h e 12min
Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Hoje às 13:08
Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Hoje às 13:04
TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
