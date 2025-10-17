Fábio furioso com Dylan após ataques a Liliana: «Fiquei calado para não ser expulso»

No Secret Story 9, o ambiente ficou tenso após a dinâmica dos mexericos. Fábio mostrou-se visivelmente nervoso e dirigiu-se ao confessionário para se acalmar, confessando ter ficado furioso com as críticas de Dylan a Liliana, especialmente quando o colega afirmou que nem a família a apoia nas suas decisões. Enquanto no exterior os concorrentes continuavam a comentar o comportamento de Liliana, Fábio desabafou com as Marisas e admitiu que se conteve para não reagir de forma que o pudesse levar à expulsão.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17