No Secret Story 9, Fábio promete vingar-se dos colegas depois de estes terem atribuído uma nota negativa ao seu resort. Em desabafo com Liliana, vai mais longe nas críticas.
Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...»
- Secret Story
- Hoje às 17:29
Últimos vídeos
09:29
Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...»
Hoje às 17:29
00:45
Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho
Há 1h e 8min
01:55
Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?»
Há 1h e 28min
02:55
Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher»
Há 1h e 43min
00:39
Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro
Há 1h e 51min
03:33
Sem papas na língua. Leandro critica severamente o jantar feito por Liliana
Há 2h e 4min
05:34
A animação chegou à Malveira. Leandro canta descontraído, no jardim
Há 2h e 19min
02:58
Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada
Há 3h e 8min
02:05
Liliana implacável com concorrente: «Se o ignorarmos, ele fica perdidinho»
Há 3h e 20min
05:50
Aos gritos, Liliana atira-se contra Leandro: «Estás iludidinho! És uma cópia barata»
Há 3h e 28min
02:11
Liliana perde a cabeça com Leandro: «Que seja a primeira e a última vez que dizes essas coisas»
Há 3h e 41min
04:10
A ferver. Leandro e Liliana envolvem-se numa discussão: «Já me estás a meter nojo»
Há 3h e 50min
01:12
O amor está no ar. Liliana e Fábio trocam carícias durante o jogo do bingo
Hoje às 19:24
02:55
Revelados os motivos de Leandro não querer jogar bingo
Hoje às 19:03
01:38
Mais um filho? Pedro faz provocação a Marisa: «Vem o terceiro...»
Hoje às 18:58
02:04
Bingo anima a casa, mas Leandro fica de fora
Hoje às 18:45
01:16
Liliana e Fábio em ambiente pós discussão: «Queres confusão? Vai fazer confusão com o Leandro!»
Hoje às 18:29
01:07
Depois da tempestade, Fábio e Liliana perdem-se em beijos apaixonados
Hoje às 18:20
01:01
Marisa corta na casaca dos colegas: «Ele não está nada bem»
Hoje às 18:05
03:50
Sem se entenderem, Liliana e Fábio protagonizam mais uma discussão
Hoje às 17:56
00:53
Em desespero total! Fábio chora e arruma a mala após discussão com Liliana
Hoje às 17:48
01:58
Marcelo Palma sai em defesa de Pedro e Marisa: «A Liliana cometeu erros graves e o Fábio construiu uma relação em cima desse erro»
Hoje às 17:43
04:33
De costas voltadas. Liliana chora após confronto aceso com Pedro e Marisa
Hoje às 17:40
04:46
Liliana e Marisa em confronto aceso: «Olha para o teu percurso, sabes do que falo!»
Hoje às 17:30
04:46
Aos berros, Fábio e Liliana entram em aceso confronto com Marisa e Pedro: «Tem vergonha do homem que tens!»
Hoje às 17:13
03:40
Avaliação semanal do Resort da Malveira: clima azeda após Fábio e Liliana receberem nota negativa dos colegas
Hoje às 17:00
04:26
Caos instalado. Liliana e Leandro não se entendem: «Achas que isto é uma casa limpa?»
Hoje às 16:50
05:23
Liliana com ciúmes de Inês após Fábio a elogiar numa dinâmica
Hoje às 16:45
03:57
Imperdível. Liliana faz serenata envenenada a Leandro.
Hoje às 16:26
03:57
Leandro perde a paciência com Liliana: «Estás-me a provocar e a faltar ao respeito»
Hoje às 16:22
02:19
Será que Pedro e Marisa descobriram a chave do quarto secreto?
Hoje às 16:03
05:55
«Ganância». Fábio e Liliana nem querem acreditar numa atitude de Marisa
Hoje às 16:00
05:52
Fábio mostra-se farto de Liliana: «A minha namorada não me deixa estar em paz e sossego…»
Hoje às 15:30
06:54
Liliana e Fábio agravam os desentendimentos entre si
Hoje às 15:25
00:58
Há um motivo que impede Liliana de ter filhos com Fábio: «Pode vir com malformação»
Hoje às 15:20
05:09
Pedro fala sobre o amigo Leandro: «Estou preocupado»
Hoje às 14:38
07:36
Mais um arrufo entre Liliana e Fábio. E o motivo é inacreditável
Hoje às 14:12
06:20
Discussão encenada? Leandro e Liliana em mais um momento intenso
Hoje às 12:58
05:04
Afinal o que chateou tanto Leandro? A opinião de Pedro e Marisa sobre Liliana
Hoje às 12:39
08:31
Leandro casca forte em Pedro e Marisa: «Eu não fiz mal a ninguém. Eu é que os vejo a fazer»
Hoje às 12:35
03:20
Leandro recusa sentar-se com Pedro e Marisa
Hoje às 11:38
04:56
Leandro pica Liliana e esta foi a reação: «Tu és cobra caninana…»
Hoje às 11:15
04:49
Muito confiante, Leandro está apático com a quadra festiva: «Jogo muito bem. Vou ter de suportar um Natal convosco»
Hoje às 11:10
05:48
Leandro discute com Liliana logo pela manhã e só Inês escapa nas críticas
Hoje às 11:05
03:05
Pedro e Marisa acordam na mesma cama e com muitos mimos
Hoje às 10:17
03:51
Liliana levanta suspeita pesada sobre Pedro e Marisa. Saiba o que aconteceu
Hoje às 10:14
04:23
Acusou Fábio de a ter empurrado e depois nega? Pedro é implacável com Liliana
Hoje às 10:13
04:24
Leandro amua com Pedro e diz frase polémica sobre ele: «tenho medo de morrer envenenado»
Hoje às 10:00
05:01
Leandro sente-se traído por Pedro e Marisa. Saiba o que aconteceu
Hoje às 09:58
05:04
Leandro assume que quer Pedro fora da casa o mais rápido possível e ainda mete Liliana à frente
Hoje às 09:16
03:23
Marisa mete Liliana no lugar? «Ainda bem que estou aqui por causa do segredo e não pelos motivos que tu aqui estás»
Hoje às 09:11
10:36
Liliana critica Pedro e Marisa em conversa com Leandro
Hoje às 08:55
08:07
Liliana goza com Inês por esta ter dado 500 euros a Marisa e Pedro
Hoje às 08:52
03:17
Marisa afirma: «Não vou ter discussão nenhuma com o Leandro. Eu pus o Leandro à frente do Pedro»
Hoje às 08:44
11:22
Novo trio na casa? Inês, Pedro e Marisa trocam ideias sobre os rivais: « Explica-me o comentário dele?»
Hoje às 08:41
07:48
Comovente: Pedro e Marisa choram após terem notícias dos filhos
Hoje às 08:27
02:30
Liliana faz 'birra' por causa do calendário do advento: «Eu fico sempre com os restos»
Hoje às 08:21
09:09
Liliana chora e mostra-se revoltada com todos: «Conseguiu esconder o segredo por sorte»
Hoje às 08:14
01:41
Leandro e Pedro em brasa: «Tira o meu nome da tua boca!»
Ontem às 22:56
02:22
«Uma pessoa que me chamou galdéria!?»: Liliana dispara para o casal e estes reagem
Ontem às 22:43
02:22
Leandro reage aos gritos entre Marisa e Liliana: «Isto sim é baixo nível»
Ontem às 22:41