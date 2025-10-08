Fábio já tem opinião sobre Zé. E não é nada positiva: «Ele fez coisas que a traumatizaram»

Após o fim do Especial, em que foi revelado o segredo de Liliana, Fábio mostra-se desorientado. Já Liliana chora em pranto na casa de banho. Em conversa com Lídia, Fábio mostra já ter uma opinião negativa sobre o Ex-noivo. «Ele fez coisas que a traumatizaram». Veja o vídeo