Fábio lança a informação que faltava no puzzle Marisa e Pedro: «Os dois têm uma loja de roupa…»

Momentos antes do Especial, a Marisa e o Pedro são chamados ao confessionário e na sala os comentários não se fazem esperar. A Bruna, a Inês e a Liliana concordam que os concorrentes são algo um ao outro e começam a discutir ideias. A Liliana atira que se calhar têm um filho em comum, mas rapidamente o palpite perde importância. No confessionário, a Marisa mostra-se chateada com o marido por ter feito uma massagem à Ana e os dois ficam de costas voltadas. De volta à sala, surge a teoria de que os concorrentes possam ser meios-irmãos, mas a Bruna logo comenta que é impossível a mãe do Pedro ser irmão da Marisa.