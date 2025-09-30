Fábio lança farpas no Mural das Verdades e Vera dispara: «Não se pode confiar em ninguém»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Fábio escreveu: «Falsidade > Genuinidade», justificando que a maioria dos colegas não é verdadeira dentro da casa e acusando-os de só dizerem as verdades nas costas uns dos outros. A declaração não passou despercebida. Ana Cristina sentiu-se visada e reagiu, admitindo que apenas trocou as nomeações porque as voltas lhe foram trocadas, revelando, assim, uma estratégia de jogo. Já Vera também não ficou indiferente e reforçou a ideia de desconfiança, afirmando: «Não se pode confiar em ninguém».
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!