Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Fábio levanta-se e enfrenta Leandro olhos nos olhos. Veja a reação do concorrente

No Secret Story 9, enquanto os concorrentes apanham sol, Leandro vem em direção a Liliana e avisa-a que deixou o fogão ligado. Pedro desmente o amigo que diz que para além de ter visto o fogão ligado não o desligou. A tensão acendeu entre os concorrentes e Leandro ficou no centro das acusações.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9 

  • Secret Story
  • Ontem às 11:40
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Manhã de cortar à faca: Frente-a-frente entre Liliana, Fábio e Leandro eleva a tensão no Secret Story 9

Manhã de cortar à faca: Frente-a-frente entre Liliana, Fábio e Leandro eleva a tensão no Secret Story 9

20:11 Ontem
Discussão sem fim! Liliana e Leandro não se poupam em acusações
03:25

Discussão sem fim! Liliana e Leandro não se poupam em acusações

12:26 Ontem
«Memória curta!»: Liliana dirige-se a Leandro e grita-lhe na cara
07:18

«Memória curta!»: Liliana dirige-se a Leandro e grita-lhe na cara

12:00 Ontem
Fábio perde a paciência com Leandro e levanta a voz: «Estás a fazer jogo sujo»
05:25

Fábio perde a paciência com Leandro e levanta a voz: «Estás a fazer jogo sujo»

11:35 Ontem
No limite! Leandro parte para cima dos colegas: «Já não posso aturar determinadas pessoas»
07:06

No limite! Leandro parte para cima dos colegas: «Já não posso aturar determinadas pessoas»

11:32 Ontem
«Não vim para tomar conta do infantário»: Leandro perde a cabeça e ataca Liliana e Fábio
04:54

«Não vim para tomar conta do infantário»: Leandro perde a cabeça e ataca Liliana e Fábio

11:27 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

13 dez, 15:15
Nada voltará a ser igual: Gala do Secret Story vai surpreender com surpresa do exterior. Saiba o que lhe espera

Nada voltará a ser igual: Gala do Secret Story vai surpreender com surpresa do exterior. Saiba o que lhe espera

Ontem às 18:53
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa
01:18

A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa

Há 2h e 4min
Fábio levanta-se e enfrenta Leandro olhos nos olhos. Veja a reação do concorrente
05:23

Fábio levanta-se e enfrenta Leandro olhos nos olhos. Veja a reação do concorrente

Ontem às 11:40
O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

7 dez, 22:11
Ver Mais

Notícias

Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder

Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder

Há 17 min
A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana

A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana

Há 57 min
Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente

Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente

Há 1h e 7min
A informação mais aguardada. Está revelada a data de estreia da Primeira Companhia

A informação mais aguardada. Está revelada a data de estreia da Primeira Companhia

Há 1h e 49min
Manhã de cortar à faca: Frente-a-frente entre Liliana, Fábio e Leandro eleva a tensão no Secret Story 9

Manhã de cortar à faca: Frente-a-frente entre Liliana, Fábio e Leandro eleva a tensão no Secret Story 9

Ontem às 20:11
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Comentador da TVI foi ameaçado de morte e expõe pormenores chocantes

Comentador da TVI foi ameaçado de morte e expõe pormenores chocantes

Ontem às 19:00
Entre paisagens de filme, Cristina Ferreira vive dias de sonho “ao lado” de uma das apresentadoras mais famosas do mundo

Entre paisagens de filme, Cristina Ferreira vive dias de sonho “ao lado” de uma das apresentadoras mais famosas do mundo

Ontem às 18:10
Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

Adivinhe quem é! Esta ex-concorrente polémica surge irreconhecível ao lado da mãe

13 dez, 20:20
Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

Reconhece esta mãe e filha? Ambas já participaram em reality shows e hoje são empresárias de sucesso

13 dez, 20:10
Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

Apresentadora e estrela de reality show da TVI morre aos 47 anos

13 dez, 19:13
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após incêndio em garagem, foto de Eduardo Ferreira comove tudo e todos!

Após incêndio em garagem, foto de Eduardo Ferreira comove tudo e todos!

Ontem às 20:35
Surpresa! Vera Cláudia ao lado de conhecida cantora: veja as imagens!

Surpresa! Vera Cláudia ao lado de conhecida cantora: veja as imagens!

Ontem às 19:57
Em lugar único, Francisco Vale afirma: "Infelizmente, há situações que nos deixam sem vontade de sermos felizes..."

Em lugar único, Francisco Vale afirma: "Infelizmente, há situações que nos deixam sem vontade de sermos felizes..."

Ontem às 10:59
Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

Ontem às 10:07
Filha de Sandrina Pratas protagoniza sessão fotográfica, o inesperado acontece e a mãe reage: "Hoje descobri..."

Filha de Sandrina Pratas protagoniza sessão fotográfica, o inesperado acontece e a mãe reage: "Hoje descobri..."

13 dez, 21:16
Ver Mais Outros Sites