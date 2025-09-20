Fábio não esconde sentimentos por Liliana e confessa a Dylan: «Está a mexer comigo»

No Secret Story 9, Dylan e Fábio desabafam sobre as suas paixões dentro da casa. Dylan está 'envolvido' com Vera e Fábio com Liliana. O que Dylan não sabe é que Fabio já teve um caso com Vera fora da casa, e ambos desconhecem que Liliana está na verdade noiva.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

