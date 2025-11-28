Fábio não poupa Dylan: «Se quer sair, deviam fazer-lhe a vontade»

No «Secret Story 9», o Concílio de Nomeados desta semana trouxe um momento de forte tensão entre Fábio e Dylan, na presença de Inês. Questionado sobre a permanência do rival, Fábio não hesitou em declarar que, se Dylan manifesta o desejo de sair da Casa, o público e a produção deveriam "fazer-lhe a vontade". Analisamos as palavras duras de Fábio, a reação de Dylan e Inês, e o impacto desta declaração na votação e na rivalidade entre os dois concorrentes.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9