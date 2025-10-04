Fábio não resiste e provoca Liliana em frente a Lídia: «Ela depois fica viciada»

No Secret Story 9, Liliana queixa-se de sono e Lídia pede à colega para partilharem a manta. Entre risos, Lídia questiona ainda se Fábio não se vai juntar à sesta, enquanto se aconchega em ‘conchinha’ com Liliana. Em tom de provocação, Fábio não hesita em lançar a farpa: «Ela depois fica viciada».

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.