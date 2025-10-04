Fábio não resiste e provoca Liliana em frente a Lídia: «Ela depois fica viciada»

No Secret Story 9, Liliana queixa-se de sono e Lídia pede à colega para partilharem a manta. Entre risos, Lídia questiona ainda se Fábio não se vai juntar à sesta, enquanto se aconchega em ‘conchinha’ com Liliana. Em tom de provocação, Fábio não hesita em lançar a farpa: «Ela depois fica viciada».
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo.
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
