Fábio perde a paciência com Liliana: «És ridícula e ingrata»

No Secret Story 9, após o Especial, Liliana confronta Fábio, que se mostra visivelmente perturbado com as imagens que viu. O concorrente admite não ter gostado de ver o abraço entre Liliana e Pedro, acusando-a de o criticar por atitudes que também tem. Em confessionário, Liliana garante não ver maldade em Pedro, mas, ao regressar à conversa, volta a mostrar-se incomodada com a proximidade de Fábio a pessoas que considera falsas. A tensão entre os dois aumenta e, já sem paciência, Fábio termina o confronto chamando Liliana de “ridícula e ingrata”.

