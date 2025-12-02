Fábio prefere perder e deixar que Liliana vença o programa. Opinião gera discussão na casa

No Secret Story 9, durante a dinâmica dos mexericos, Fábio é acusado de não ter opinião e de fazer tudo para agradar Liliana, mas não se deixa ficar e dá resposta aos colegas. Durante o momento, os concorrentes recordam as palavras do colega, que já afirmou que prefere que ganhe a namorada em vez dele.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18