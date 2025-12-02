Fábio prefere perder e deixar que Liliana vença o programa. Opinião gera discussão na casa

No Secret Story 9, durante a dinâmica dos mexericos, Fábio é acusado de não ter opinião e de fazer tudo para agradar Liliana, mas não se deixa ficar e dá resposta aos colegas. Durante o momento, os concorrentes recordam as palavras do colega, que já afirmou que prefere que ganhe a namorada em vez dele.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

